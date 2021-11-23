Американский лидер Джо Байден всеми силами пытается вывести Штаты из энергокризиса, где стоимость моторного топлива уже давно бьет семилетние максимумы. После того как его просьба увеличить добычу нефти на 600–800 млн баррелей в сутки не была услышана членами ОПЕК+, он заявил о том, что в арсенале у американской администрации есть «другие инструменты». По его словам, он будет «говорить с другими странами в подходящее время», чтобы у них «в трубопроводах было больше энергии». И Байден пошел на Восток. По сообщениям СМИ стало известно, что он обратился к Китаю, Индии, Южной Корее и Японии, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти для регулирование цен на нее.

Другими словами, в самой Америке картельные сговоры запрещены на законодательном уровне, но Байден решил объединить крупнейших импортеров нефти в своеобразный анти-ОПЕК и в противовес сокращению добычи для роста цен на нефть, высвобождать объемы «черного золота» из хранилищ для снижения его стоимости.

Справедливо будет отметить, что ни один нефтяной кризис за всю историю мирового углеводородного рынка не обходился без роли США, и не просто роли, а ведущей. На протяжении 1950–1960-х годов Штатам вполне удачно удавалось контролировать до 90% всего экспорта нефти из развивающихся стран. Семь сестер — крупнейшие нефтедобывающие компании мира устанавливали цены по своему усмотрению, что вынудило нефтедобытчиков создать ОПЕК.

Картель расправил плечи во время арабо-израильской войны 1973 года, когда в ответ на американские и европейские поставки оружия Израилю организация стран экспортеров нефти пошла на беспрецедентные меры — прекратила поставлять нефть в США и Европу. Начался топливный кризис.

В ответ на рождение картеля стран – экспортеров нефти было создано Международное энергетическое агентство. Его, кстати, тоже называли своеобразным анти-ОПЕК, хотя сегодня организация выступает исключительно как информационный центр и консалтинговая организация. Никакого влияния на рынок она не оказывает. Хотя изначально именно МЭА для стран, входящих в ее состав, выдало рекомендацию — организовать на своей территории хранилища нефти, которые позволили бы каждой из них продержаться без поступления углеводородов в течение 90 дней.

На сегодня общий объем хранилищ нефти и нефтепродуктов в мире составляет порядка 8 млрд баррелей. Почти две трети приходится на страны азиатского региона и Северную Америку. Только у последней объемы запасов составляют порядка 700 млн баррелей. По данным Российского газового общества, на втором месте по объемам резервов находится Китай, у которого в запасе есть 500–600 млн баррелей. Затем идут Франция, Голландия и Индия, резервы которых более чем в 10 раз меньше, чем в США, а Южная Корея и вовсе находится на 13-м месте.

Но так или иначе, именно на эти резервы рассчитывает сегодня Байден, чтобы оказать влияние на нефтяной рынок и спасти Америку от энергетического кризиса.

В Стране восходящего солнца, на города которой в 1945 году упали американские ядерные бомбы, заявили, что по закону Япония не может использовать резервы для снижения цен. В Китае оставили просьбу США без комментариев, а Сеул, по сообщениям Reuters, лишь подтвердил, что такая просьба поступала от администрации США. По словам источника агентства из США, участвовавшего в обсуждениях, доля Штатов в любом потенциальном высвобождении резервов должна составить более 20–30 млн баррелей, чтобы повлиять на рынки. Правда, американские источники Reuters не назвали временные рамки высвобождения этого объема.

Между тем альянс ОПЕК+ был создан после сланцевой революции в США, когда американская нефть стала заливать рынки и попросту обрушила цены на нефть, в 2016 году участники объединения пошли на консолидированное решение по сокращению добычи. С мая прошлого года они условились сократить свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. А с августа этого года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

Просьбы американского лидера выглядят немного странно сразу по нескольким причинам. Во-первых, кризис в США начался еще летом из-за кибератаки на Colonial Pipeline, крупнейшего оператора трубопроводов в США. В результате компания отключила некоторые системы, чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы. Возникшую панику сравнивали с кризисом 1970-х годов. И сегодня американцы, не имея энергогарантий попросту закупаются впрок. Плюс растущая инфляция не добавляет рождественской радости. С лета по декабрь можно было бы навести порядок.

Во-вторых, ноябрьское решение ОПЕК+ было продиктовано балансом спроса и предложения и обижаться Байдену, чьи высказывания сегодня носят угрожающий характер, вовсе не стоит. За океаном и так снимали слишком много сливок. Сегодня США — не только крупнейший потребитель нефти, но и крупнейший производитель. В разные периоды Штаты по добыче даже обгоняли саудитов и Россию. И в то время, когда участники картеля сокращали свою добычу, американские компании качали нефть и завоевывали новые рынки.

А сегодня, учитывая новую волну коронавируса, которая растекается по миру, Америка хочет высвободить колоссальные объемы нефти, что в условиях снижения спроса попросту обрушит котировки. По данным издания South China Morning Post, США вне зависимости от решения Китая, начнут продажу нефти из своих резервов уже на этой неделе.

Сейчас нефть, безусловно реагирует на словесные интервенции, которые доносятся из Белого дома. На новостях о возможном увеличении предложения стоимость черного золота опускалась до двухмесячного минимума — ниже $78 за бочку. Однако надолго ли удастся США снизить цены? Во-первых, вряд ли после всего, что сделала Америка «хорошего» для Китая, Поднебесная поддержит предложение США, как, впрочем, не поддержали такое же предложение американцев все названные пять стран 15 лет назад. Во-вторых, уже 2 декабря состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором, в случае начала распродаж американской нефти, вероятнее всего, будет принята однозначная контрмера.

Автор — эксперт Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России (МЭАЦ СНГПР), руководитель проекта Tekface

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