Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова назвала ситуацию на границе Польши и Белоруссии «примером инфовойны»
Политика
Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора
Мир
Лукашенко упрекнул Евросоюз в нежелании вести переговоры по беженцам
Мир
Действующий президент Болгарии Румен Радев победил на выборах
Экономика
Правительство РФ утвердило порядок контроля за ценами на важные лекарства
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
В Польше решили депортировать около 200 нелегальных мигрантов
Общество
В Ростовской области ввели обязательную вакцинации лиц старше 60 лет
Политика
Путин провел рабочую встречу с руководителем ФНС Егоровым
Общество
Путин выразил соболезнования дочери актрисы Руслановой

Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с начала октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 22 ноября, поднялся выше 84 рублей впервые с 6 октября. В моменте европейская валюта подорожала до 84,02 рублей.

Под натиском факторов: что стало поводом для ослабления рубля
Чем обусловлено подорожание доллара и каков дальнейший расклад на валютном рынке

По данным на 15:10 мск, евро стоит 83,93 рубля. Ранее, 12 ноября, европейская валюта подорожала до 83 рублей впервые с 5 ноября.

Ранее в понедельник курс доллара США поднялся до 74,08 рубля впервые с 27 августа.

Эксперты, опрошенные «Известиями», связали укрепление американской национальной валюты с тем, что в ее пользу играют ожидание постепенного сворачивания стимулирования со стороны Федрезерва (ФРС) США, а также скорое повышение процентной ставки.

Они отметили, что у российского рубля достаточно собственных поводов для снижения, в том числе «просадка сырьевых цен». Кроме того, фактор геополитики хотя и не получил пока продолжения, «стоит в полный рост и дает мало поводов для оптимизма».

21 ноября старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич заявлял, что доллар США в ближайшие полгода сохранит крепкие позиции по отношению к основным мировым валютам, а на фоне газового кризиса евро окажется аутсайдером по отношению к позициям доллара и рубля.

По итогам ноябрьского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. Регулятор подтвердил, что сохранит низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции в США на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

С марта 2021 года Банк России пытается нормализовать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку. В том месяце ЦБ повысил ее на 25 б.п., до 4,5%, с исторически минимальных 4,25%. На последнем заседании совета директоров 22 октября регулятор в шестой раз повысил базовую ставку до 7,5%. Последнее заседание по ставке в этом году запланировано на 17 декабря, но оно будет неопорным.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021