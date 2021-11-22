Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с начала октября

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 22 ноября, поднялся выше 84 рублей впервые с 6 октября. В моменте европейская валюта подорожала до 84,02 рублей.

По данным на 15:10 мск, евро стоит 83,93 рубля. Ранее, 12 ноября, европейская валюта подорожала до 83 рублей впервые с 5 ноября.

Ранее в понедельник курс доллара США поднялся до 74,08 рубля впервые с 27 августа.

Эксперты, опрошенные «Известиями», связали укрепление американской национальной валюты с тем, что в ее пользу играют ожидание постепенного сворачивания стимулирования со стороны Федрезерва (ФРС) США, а также скорое повышение процентной ставки.

Они отметили, что у российского рубля достаточно собственных поводов для снижения, в том числе «просадка сырьевых цен». Кроме того, фактор геополитики хотя и не получил пока продолжения, «стоит в полный рост и дает мало поводов для оптимизма».

21 ноября старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич заявлял, что доллар США в ближайшие полгода сохранит крепкие позиции по отношению к основным мировым валютам, а на фоне газового кризиса евро окажется аутсайдером по отношению к позициям доллара и рубля.

По итогам ноябрьского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. Регулятор подтвердил, что сохранит низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции в США на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

С марта 2021 года Банк России пытается нормализовать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку. В том месяце ЦБ повысил ее на 25 б.п., до 4,5%, с исторически минимальных 4,25%. На последнем заседании совета директоров 22 октября регулятор в шестой раз повысил базовую ставку до 7,5%. Последнее заседание по ставке в этом году запланировано на 17 декабря, но оно будет неопорным.