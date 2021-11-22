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В Татарстане мужчина убил жену из-за упреков в низкой зарплате

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46-летний житель города Альметьевск (Республика Татарстан) до смерти избил супругу, после того как она упрекнула его в низкой зарплате. Об этом 22 ноября сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Республике Татарстан.

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«По версии следствия, 23 октября 2021 года подозреваемый распивал у себя дома спиртные напитки с 39-летней супругой. В какой-то момент между ними произошел конфликт в связи с тем, что женщина стала упрекать его в маленькой зарплате. В ответ он нанес ей несколько ударов в грудь и живот. На следующий день женщина скончалась. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной ее смерти стали травмы внутренних органов», — говорится в сообщении.

Мужчина вину признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.

21 ноября сотрудники полиции Ленобласти раскрыли убийство 50-летнего мужчины, тело которого выпало из багажника автомобиля во время ДТП на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе. Полиция определила, что мужчина был убит из-за конфликта с двумя пьяными молодыми людьми, которые нанесли ему смертельные ножевые ранения. Злоумышленники позвали знакомого, который и помог им вывезти тело на автомобиле.

По данному происшествию в Ленобласти были задержаны трое мужчин. Убитым же оказался 50-летний владелец шиномонтажа Аркадий Казинян. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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