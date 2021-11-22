Два рыбака провалились под лед и утонули в Липецкой области

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели двух рыбаков в Липецкой области. Мужчины провалились под тонкий лед.

Трагедия произошла в деревне Ярлуково в Добринском районе. По данным полиции, мужчина 50 и 53 лет не дождались морозов и вышли на тонкий лед местного водоема. Потерпевшие провалились и утонули, пишет LipetskMedia.

Специалисты напоминают, что ледовый покров пока не сформировался в регионе из-за мягких погодных условий. Безопасным для выхода считается ледовый покров толщиной 10–12 см. Находиться на льду озер и рек до полного замерзания опасно для жизни.

В Челябинской области 14 ноября под лед провалились двое восьмилетних детей. Они находились у водоема без присмотра взрослых.