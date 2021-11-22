Власти польского Освенцима начали привлекать жителей в город

Власти польского Освенцима открыли кампанию по привлечению жителей. Об этом говорится в сообщении мэра Януша Хверута, опубликованном на сайте города.

«Рекламные щиты с информацией о преимуществах города можно увидеть на въездных дорогах», — отметил он.

По словам мэра Освенцима, город динамично меняется, имеет преимущества и возможности для развития. Жителям предлагают широкий выбор жилья.

«Молодые семьи с детьми могут быстро устроить их в ясли, детские сады и школы. Местный рынок труда предлагает множество возможностей трудоустройства», — отметил чиновник.

Также в Освенциме можно получить университетское образование, посетить театральные постановки и другие культурные мероприятия.

«Любители истории найдут Замковый музей и Музей ратуши, а также подземные туннели под замковым холмом. Есть места для отдыха активных людей. Районы на Соле очень привлекательны», — добавил Хвертуга.

Он также рассказал о спортивных объектах, ярмарках и инфраструктуре города,

В настоящее время в Освенциме проживает около 38 тыс. жителей. Город расположен на стыке Силезского и Малопольского воеводств Польши, недалеко от Карпатских гор.

В начале 2020 года в итальянской коммуне Бизачча выставили на продажу 90 исторических зданий по цене €1 каждый. Местные власти этой мерой пытались привлечь новых жителей и «вдохнуть жизнь» в населенный пункт.