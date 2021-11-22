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В Москве завершили реконструкцию Волоколамского шоссе

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В Москве завершилась реконструкция Волоколамского шоссе. 22 ноября мэр столицы Сергей Собянин открыл движение по обновленному мосту через реку Сходню.

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«…закончена, пожалуй, наверное, самая продолжительная реконструкция — реконструкция Волоколамского шоссе, начиная от Алабяно-Балтийского тоннеля, это самый сложный вообще транспортный узел Москвы, до МКАД. Сегодня последняя точка в этой реконструкции — строительство нового моста через Сходню, старый мост 1937 года постройки морально и физически уже устарел и не позволял пропускать такой поток машин, да и сам по себе уже был аварийный», — сказал Собянин перед открытием движения.

Мэр добавил, что на мосту в каждом направлении сделали пять полос для движения транспорта. По мнению Собянина, проведенные работы «улучшат движение в этом направлении, меньше будет проблем и пробок».

6 сентября Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды (СВХ), который связывает Открытое и Ярославское шоссе с транспортной развязкой на пересечении СВХ с проспектом Мира.

Ранее, 1 июля, стало известно, что единый транспортный каркас Москвы сформируют до 2024 года. Он будет включать в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, уточнил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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