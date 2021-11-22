В ГД назвали сигналом Западу заявление о боевом применении Javelin в Донбассе

В ГД назвали сигналом Западу заявление о боевом применении Javelin в Донбассе

2021-11-22 15:06:05

2021-11-22 15:06:05

2021-11-22 15:06:05

2021-11-22 15:06:05

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru