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В России запустят новый эдютеймент-проект

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Фонд новых форм развития образования совместно с Фондом гуманитарных проектов запускает исторический проект в школах Москвы. В рамках развития новой масштабной программы в России — образовательного проекта в жанре эдютеймент (англ. edutainment – образование через развлечение) в столичной школе состоялся первый мультимедийный исторический квиз, полностью базирующийся на ранее не опубликованных материалах контента «Россия – Моя история». Московские школьники стали первыми, кто получил доступ к ним за пределами экспозиций исторических парков.

Проект создан для продвижения мультимедийного контента в школах страны и разработан на базе общероссийского методического центра «Россия – Моя история». Он ставит своей целью помочь учителям истории и обществознания проводить интересные внеклассные мероприятия с использованием ярких визуальных образов, геймификации для более качественного погружения в исторический материал. Этим характеристикам лучше всего отвечает формат квиза.

Специалисты в сфере образования считают его эффективным не только для усвоения материала программы, но и для социализации подростков в командной работе в духе соревнования.

«Квиз — давно известный развлекательный формат. Чаще всего его используют взрослые, но с его помощью можно лучше вовлечь школьников в изучение истории и повысить интерес к предмету. Мы посчитали, что если соединить дух соревнования с уникальными разработками проекта «Россия – Моя история», получится мощный и эффективный образовательный инструмент, который к тому же легче воспринимается учениками как внеклассное мероприятие. Уже сейчас мы получаем десятки предложений о проведении квиза на площадках московских школ и планируем провести их бесплатно», — рассказал первый заместитель директора Фонда новых форм развития образования Александр Тарасов.

Первое выездное мероприятие состоялось в одной из самых современных школ Троицкого административного округа Москвы и охватило 8-е и 9-е классы полуторатысячного учебного заведения. В рамках мероприятия, длившегося два часа, школьники увидели 10 короткометражных авторских фильмов об истории династии Романовых и Рюриковичей с цифровыми реконструкциями и трехмерной графикой, а также проверили новые знания в интеллектуальной эстафете. Провести первый мультимедийный исторический квиз помогли представители волонтерского корпуса «Наследники», специализирующегося на поддержке просветительских проектов.

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