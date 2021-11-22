Кремль указал на права регионов из-за отказа пускать без QR-кодов в метро

Власти Татарстана используют свои региональные полномочия и имеют право высаживать граждан без QR-кодов из общественного транспорта. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае Татарстан использует особые полномочия, которые на фоне пандемии были предоставлены регионам. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро ситуация выровняется», — заявил Песков.

По его словам, принятые властями региона меры служат обеспечению безопасности здоровья людей. Это единственная цель, которая преследуется во время эпидемии, отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее в этот день в Республике Татарстан начал действовать запрет на проезд в городском, межмуниципальном общественном, а также пригородном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе. Утром 22 ноября в Татарстане высадили из транспорта более 500 человек.

Минтранс и Минздрав Татарстана прокомментировали «Известиям» ситуацию с высадкой пассажиров. Отмечалось, что гражданам, пополнившим транспортные карты за декабрь, но не имеющим QR-кода, действие льготного проездного продлят после снятия ограничений без дополнительного пополнения.

О том, что в республике распространят систему QR-кодов на общественный транспорт, стало известно 6 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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