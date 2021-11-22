В АСИ предложили развивать креативный бизнес на северных территориях

Рабочая группа по вопросам развития экосистемы творческого предпринимательства и сервисной экономики в России предложила развивать креативный бизнес на территориях традиционного природопользования. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам заседания рабочей группы на Международном фестивале креативных индустрий в Ханты-Мансийске.

«Особый акцент сделан на то, что решение задач по возрождению национальных традиций коренных народов Севера, сохранению исторического наследия региона, поддержки интеграции в общественную жизнь людей с ограниченными возможностями, возрождения локальной идентичности в молодом поколении неразрывно связано с экономическим ростом и развитием креативных индустрий региона», — отмечается в сообщении.

По итогам заседания среди приоритетных задач назвали создание банка данных креативных проектов, обеспечение доступа бизнесу, некоммерческим организациям (НКО) и представителям региональных управленческих команд к единому сервису по предложению, поиску и подбору практик, рекомендациям экспертов для распространения успешного опыта.

10 ноября в АСИ сообщили, что создали в 10 регионах России креативные пространства на месте промышленных зон и заброшенных зданий. По словам руководителя агентства Светланы Чупшевой, АСИ разработало предложения по поддержке таких кластеров и направило их в Минэкономразвития.

«Для нас это возможность посмотреть, какая инфраструктура и меры поддержки нужны, какие изменения в нормативно-правовой базе необходимо внести, чтобы модели по созданию креативных кластеров были устойчивыми», — приводит ее слова пресс-служба.

Чупшева добавила, что ежегодно в мировой экономике темпы роста креативных индустрий составляют 15–20%. В России работают 748 тыс. организаций креативных индустрий, которые генерируют 3,2% от суммарной выручки всех организаций. В них заняты почти 5% от общего числа сотрудников предприятий, вклад в экономику городов — от 1 до 18% ВРП.

Она отметила необходимость создания центров творческих индустрий не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, чтобы творческие люди могли реализовывать свои проекты и амбиции на местах, «не уезжать в поисках комфортной экосистемы».

В АСИ добавили, что сейчас в вузах по направлениям, связанным с креативными индустриями, обучаются 1,5 млн студентов. Это около 40% от всех студентов России. Заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина отметила значительный разрыв в понимании технологии и современных методов в создании креативных продуктов между преподавательским составом и студентами. Она подчеркнула, что необходимо привлекать преподавателей-практиков.

20 апреля правительство утвердило программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Арктики. 19 этносам помогут развивать туризм, открывать малый и средний бизнес, продвигать продукцию на внутренний и внешний рынки.