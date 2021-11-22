В ГИБДД назвали самое аварийное время суток в Москве

Более 50% всех аварий на дороге с погибшими и пострадавшими в столице приходится на период времени с 12:00 до 21:00. Меньше всего аварий зафиксировано с 3:00 до 6:00. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

«Пик аварийности приходится на интервал времени с 18:00 до 21:00 часов. В указанное время суток негативными факторами являются высокая интенсивность движения автотранспорта; плохая видимость пеших участников дорожного движения в зимний период», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Пешеходам рекомендовали в темное врем суток носить светоотражающие элементы. Также водителей и пешеходов призвали быть внимательнее на дорогах.

Всего с начала 2021 года в Москве произошло 6947 ДТП. В них погибли 283 человека, еще 7900 получили травмы.

Ранее, 18 ноября, столичная Госавтоинспекция сообщила, что в Москве с начала ноября 2021 года сотрудниками ГИБДД было выявлено 493 нетрезвых водителя и 589 тех, кто отказался от медицинского освидетельствования.

Кроме того, по данным Госавтоинспекции, с начала 2021 года почти 1300 водителей стали фигурантами уголовных дел за пьяную езду, будучи лишенными права управления за подобное нарушение.

15 ноября сообщалось, что Московская кольцевая дорога (МКАД) по итогам 10 месяцев 2021 года стала самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в столице. Одними из основных видов ДТП, приводящих к человеческим жертвам, в этом году стали столкновение (68% от всех аварий), наезды на стоящее транспортное средство (14%) и препятствие (12%).