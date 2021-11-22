Вирусолог назвала процент ложноотрицательных тестов на коронавирус

В первые три дня после инфицирования COVID-19 тесты показывают положительный результат только в 20% случаев, этот показатель значительно увеличивается на 3–8-е сутки. Об этом 22 ноября сообщила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«Есть исследования, достаточно серьезные… Процент ложноотрицательных результатов пропорционален времени инфицирования. В первые трое суток инфицирования вирусом, практически только 20% выявляют, показывают положительный результат. И только на третий-восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80%: 80% положительных, а 20 остаются в негативе», — сказала она на круглом столе «Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

По словам вирусолога, на 20–21-й день инфицирования и далее увеличивается количество ложноотрицательных тестов на коронавирус, то есть вирус в организме еще сохраняется, а тест уже отрицательный.

Малинникова добавила, что сейчас разрабатываются новые тест-системы для выявления COVID-19.

Ранее, 4 ноября, замдиректора НИИ им. Габричевского Татьяна Руженцова сообщила, что в небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента. По ее словам, высокая чувствительность применяемых сейчас тест-систем и отработанная техника свели частоту таких ложноотрицательных тестов к минимуму.

До этого, 18 октября, профессор РАН Николай Маянский рассказал «Известиям», что ПЦР-тест на коронавирус служит «золотым стандартом» диагностики заболевания, антигенные экспресс-тесты также редко дают ложноположительный результат. По его словам, имеющиеся антигенные тесты обладают высокой избирательностью (то есть специфичностью) — они редко дают ложноположительные результаты, поэтому положительный результат с большой вероятностью будет говорить об инфицировании. Точность этих тестов, как отметил профессор, коррелирует с вирусной нагрузкой.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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