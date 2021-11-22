Прокурор сообщил об употреблении Рашкиным алкоголя в день убийства лося

Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев заявил, что у депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина было зафиксировано алкогольное опьянение в день убийства лося в Саратовской области. Об этом 22 ноября сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, представитель надзорного ведомства в ходе заседания в Госдуме сообщил о результатах осмотра места убийства лося.

Стало известно, что в лесу производилась разделка именно той туши, которую вез с собой Рашкин. На месте были найдены гильза и пули — части одного боеприпаса. В свою очередь никто из приятелей Рашкина, которые отдыхали с ним под Саратовом, не имел при себе оружия.

«Непосредственно Рашкин, применяя в том числе специальные технические средства для обнаружения дичи, осуществил поиск, выслеживание дикого лося и около 23 часов осуществил выстрел в обнаруженного лося, в результате чего причинил животному огнестрельное ранение, от которого последнее скончалось», — сообщил Бочкарев.

Также на заседании было отмечено, что парламентарий не сотрудничал со следствием и вводил его в заблуждение.

«Я бы просил обратить внимание, что помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждения дела генпрокурор просит Государственную думу дать согласие на проведение ряда следственных действий и избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий», — сказал Бочкарев.

Ранее в этот же день Рашкин признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Тогда же он объяснил, почему соврал о том, что нашел тушу лося в лесу. По словам Рашкина, он «растерялся» и сказал первое, что пришло в голову, потому что «до этого две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечение камня». Также Рашкин сообщил, что хочет купить лося и выпустить его там, где он застрелил животное.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в Госдуму.