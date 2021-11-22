Песков заявил, что Путин чувствует себя нормально после ревакцинации от COVID-19

Самочувствие президента России Владимира Путина, ревакцинированного от коронавируса, остается нормальным, глава государства продолжает работать. Об этом 22 ноября рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как продолжил пресс-секретарь российского лидера, Путин заявил о готовности сделать ревакцинацию назальной вакциной.

«Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную», — сказал Песков.

По его словам, назальная вакцина будет использована президентом, когда разрешат врачи.

21 ноября в ходе встречи с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денисом Логуновым Путин сообщил, что привился вакциной «Спутник Лайт». Как уточнил Путин, ревакцинацию он прошел по рекомендации специалистов.

13 октября президент России допустил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он объяснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V».

Президент РФ прошел вакцинацию весной. Первым компонентом вакцины он привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

Глава государства также подчеркивал, что вакцина «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он отмечал, что именно РФ первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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