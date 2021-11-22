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Проект ремонта сгоревшей усадьбы Бухартовских разработали в Уфе

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В Уфе готовятся к реставрации сгоревшего объекта культурного наследия, усадьбы Бухартовских. План работ прошел государственную историко-культурную экспертизу.

Проект предполагает разбор завалов, восстановление облика бревенчатых стен и замену пола на дощатый. Новые постройки на территории объекта культурного наследия, а также обшивку восстановят.

Усадьбу построили в 1890-х годах, она принадлежала дворянскому семейству. В марте 2020 года в доме произошел пожар. Пламя сильно повредило конструкцию усадьбы, обрушились стены и кровля. Сам дом и флигель находятся в аварийном состоянии, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что в Уфе отреставрируют прямо на площадке памятник Салавату Юлаеву, установленный в 1967 году. Скульптуру снимут с постамента и поместят с правой стороны. Памятник будет окрашен в сланцево-серый цвет, однако его художественный облик останется прежним.

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