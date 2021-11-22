Путин выразил соболезнования дочери актрисы Руслановой

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 ноября, выразил соболезнования дочери актрисы Нины Руслановой Олесе Рудаковой.

«Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Она не играла, а буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Народная артистка РФ Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится в Московском Доме кино в среду, 24 ноября, в 11:00. Похоронят Русланову на Троекуровском кладбище.

У актрисы был диагностирован коронавирус. У нее также была дыхательная недостаточность. Несмотря на инфекцию, изначально женщина отказалась от госпитализации, 11 ноября Русланову госпитализировали.

Ранее, 22 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы. В этот же день воспоминаниями об актрисе поделился народный артист СССР Олег Басилашвили.

Нина Русланова известна зрителям по таким картинам, как «Короткие встречи», «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце» и др. Всего артистка снялась примерно в 150 фильмах.

Русланова была удостоена четырех премий «Ника», премии «Золотой орел» и театральной премии «Чайка».