Источник сообщил о возможной потере голоса у обгоревшей при пожаре Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова, получившая серьезные ожоги при пожаре, вероятно, не сможет больше петь. Об этом 22 ноября сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.

По данным телеканала, у артистки повреждена слизистая оболочка дыхательных путей, что может привести к пневмонии и даже летальному исходу.

Ранее в этот же день сообщалось, что Хлебникову сняли с ИВЛ, в ее состоянии есть улучшения. Однако, как отметил хирург, профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов, на полное восстановление здоровья певицы могут уйти годы.

Днем ранее Шарипов заявил, что Хлебниковой требуется срочное переливание крови, так как у нее большая кровопотеря и ей необходимо восстанавливать плазму и электролиты.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Марина Хлебникова проживала с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м территории комнаты, где находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, с которой женщина уснула. В пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван. Позднее дочь певицы сообщила, что «мама курила у окна». Кроме певицы в пожаре пострадал еще один человек.

19 ноября сообщалось, что Хлебникова находится в коме в реанимации. У артистки обожжено 20% лица, а также есть ожоги головы, груди и бедер различной степени. Помимо этого зафиксированы немногочисленные глубокие ожоги и отравление продуктами горения. Тогда же она была подключена к аппарату ИВЛ.

Известно, что в крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. По словам соседа певицы, пьяной он ее никогда не видел.