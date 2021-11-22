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Иллюзионист Акопян рассказал об эстрадном таланте Руслановой

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Российский иллюзионист Амаяк Акопян рассказал об эстрадном таланте Нины Руслановой и ее скромности.

Женщина на все времена: умерла Нина Русланова
Жизнь великой актрисы оборвала коронавирусная инфекция

В беседе с телеканалом «360» в понедельник, 22 ноября, Акопян заявил, что Нина Русланова блистала не только в кино и на театральной сцене, но также талантливо выступала на эстраде.

«Не все актеры и актрисы способны были выйти на сцену эстрады и так же талантливо и ярко играть и работать, как они это делали в театре и кино. Она принадлежала к той категории актрис, которые блистательно могли работать в театре, в кинематографе (и на эстраде). <…> Она была уникальна в своем амплуа», — рассказал Акопян.

По его словам, он познакомился с актрисой на съемках картины «Возвращение Будулая». Акопян признался, что актриса произвела на него волшебное впечатление во время своих выступлений. Он добавил, что Русланова рассказывала зрителям с эстрады о своей любви к профессии и делилась особенностями работы актеров.

«Светлая память. Это более чем грустно, потому что не просто уходит плеяда лучших артистов. Эпоха уходит, а вместе с ней уходят и великие мастера, волшебники», — добавил Акопян.

Народная артистка РФ Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой состоится в московском Доме кино в среду, 24 ноября, в 11:00. Похоронят Русланову на Троекуровском кладбище.

У актрисы был диагностирован коронавирус. Ей также диагностировали дыхательную недостаточность. Несмотря на инфекцию, изначально женщина отказалась от госпитализации, пишет НСН. 11 ноября Русланову госпитализировали с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.

Как напоминает сайт kp.ru, последние годы жизни Нина Русланова не снималась в кино. Проблемы со здоровьем начались у артистки в 2009 году, когда она перенесла первый инсульт. Второй раз она перенесла инсульт в 2014 году.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове Харьковской области. Как отмечает сайт aif.ru, в двухмесячном возрасте ее нашла инспектор детских домов. Женщина отдала ее в детский дом и выбрала фамилию и отчество. Так, маленькая Нина стала Руслановой в честь известной советской певицы Лидии Руслановой. Артистка считала, что дар певицы в некоторой степени передался и ей. День своего рождения она определила сама, выбрав День сталинской Конституции.

Позднее она поступила в Харьковский театральный институт, а в 1969 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина. В 1985–1988 годы служила в Московском академическом театре им. В. Маяковского, пишет REGNUM.

Нина Русланова известна зрителям по таким картинам как: «Короткие встречи», «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце» и другим, напоминает Pravda.Ru. Всего в ее послужном списке около 150 ролей в кино.

Нина Русланова была удостоена четырех премий «Ника», премии «Золотой орел» и театральной премии «Чайка», пишет «Ридус».

Ранее 22 ноября Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы. В этот же день воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой поделился народный артист СССР Олег Басилашвили.

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