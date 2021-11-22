Песков оценил рекомендации центра Гамалеи по вакцинированию

В вопросах сроков ревакцинации существуют определенные мнения и специалисты их озвучивают. Так 22 ноября прокомментировал рекомендацию Центра Гамалеи раз в год проводить ревакцинацию от коронавируса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент обсуждал в ходе беседы темы, связанные с вакцинацией, в официальном плане эта тема не обсуждается», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в настоящее время внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок официально не обсуждается.

21 ноября замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с Владимиром Путиным отметил, что ревакцинация от коронавируса при благоприятной эпидемиологической обстановке рекомендована раз в год. Эффект от первой вакцинации снижается через 6–8 месяцев после введения препарата, уточнил специалист.

Как он добавил, ревакцинация работает, поэтому входит в рекомендации всех ведущих регуляторов мира.

Путин в ходе беседы отметил, что уже ревакцинировался российским препаратом «Спутник Лайт» в соответствии с рекомендациями врачей.

3 ноября журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Она вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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