Ученые назвали помогающий избежать гипертонии овощ

Избежать гипертонии и эффективно регулировать давление может помочь специальное питание. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает издание Semana.

Отмечается, что диета при повышенном артериальном давлении должна быть в целом сбалансированной, а также включать в ежедневное меню огурцы, так как именно эти овощи поддерживают баланс воды в организме.

Кроме того, огурцы благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему, помогая регулировать давление за счет содержания калия, магния и клетчатки.

Ученые также рекомендовали добавлять огурцы в разные блюда и готовить смузи.

Так, смузи можно приготовить из огурца, двух морковок, помидора, горсти петрушки и полстакана воды. Такой напиток благотворно воздействует на артериальное давление, отмечает издание.

18 октября ученые из Университета Тафтса (США) пришли к выводу, что потребление фисташек положительно влияет на организм при гипертонии и болезнях сосудов.

Помимо этого, в составе этого ценного продукта имеются аминокислоты L-аргинина, способствующие профилактике тромбообразования.