Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова назвала ситуацию на границе Польши и Белоруссии «примером инфовойны»
Политика
Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора
Мир
Лукашенко упрекнул Евросоюз в нежелании вести переговоры по беженцам
Мир
Экипаж судна «Академик Иоффе» направился в порт Калининграда
Экономика
Правительство РФ утвердило порядок контроля за ценами на важные лекарства
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
В Польше решили депортировать около 200 нелегальных мигрантов
Общество
В Ростовской области ввели обязательную вакцинации лиц старше 60 лет
Политика
Путин провел рабочую встречу с руководителем ФНС Егоровым
Общество
Метеоролог предупредил о зимней погоде в Москве в начале недели

Ученые назвали помогающий избежать гипертонии овощ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избежать гипертонии и эффективно регулировать давление может помочь специальное питание. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает издание Semana.

Сибирские ученые разработали новейший препарат от гипертонии
Сибирские ученые разработали новейший препарат от гипертонии
Доклинические испытания, которые длились три года, доказали, что лекарственное средство нетоксично

Отмечается, что диета при повышенном артериальном давлении должна быть в целом сбалансированной, а также включать в ежедневное меню огурцы, так как именно эти овощи поддерживают баланс воды в организме.

Кроме того, огурцы благотворно действуют на сердечно-сосудистую систему, помогая регулировать давление за счет содержания калия, магния и клетчатки.

Ученые также рекомендовали добавлять огурцы в разные блюда и готовить смузи.

Так, смузи можно приготовить из огурца, двух морковок, помидора, горсти петрушки и полстакана воды. Такой напиток благотворно воздействует на артериальное давление, отмечает издание.

18 октября ученые из Университета Тафтса (США) пришли к выводу, что потребление фисташек положительно влияет на организм при гипертонии и болезнях сосудов.

Помимо этого, в составе этого ценного продукта имеются аминокислоты L-аргинина, способствующие профилактике тромбообразования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021