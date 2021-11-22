Программу капремонта детских садов разработают в Оренбуржье

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил создать целевую программу по ремонту детских садов. На проведение работ уже в 2022 году может быть направлено свыше 500 млн рублей.

В правительстве Оренбургской области отмечают, что ранее такой программы в регионе не было. Паслер сообщил, что многие жители Оренбуржья обращают внимание на плохое состояние детских садов.

«Такая программа в регионе появится впервые. Уверен, что этот вопрос необходимо решать системно и комплексно. Программа по капремонту садов заработает уже в следующем году», — цитирует губернатора «Урал56.Ру».

Программу разработает министерство образования совместно с министерством финансов. Ремонт детских садов будет проводиться ежегодно.