Аналитик перечислила причины укрепления доллара

Укрепление доллара США связано с тем, что американская национальная валюта сильна на мировой арене: в ее пользу играют ожидание постепенного сворачивания стимулирования со стороны Федрезерва, а также скорое повышение процентной ставки. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» в понедельник, 22 ноября.

Ранее в этот же день курс доллара превысил 74 рубля впервые с 27 августа

«Сила доллара давит на позиции рубля», — отметила Бодрова.

По ее словам, у российской нацвалюты достаточно собственных поводов для снижения, в том числе «просадка сырьевых цен». Кроме того, фактор геополитики хотя и не получил пока продолжения, «стоит в полный рост и дает мало поводов для оптимизма», сказала аналитик.

На валютном рынке продолжаются масштабные интервенции Минфина России, который скупает валюту в состав резервов, что тоже давит на позиции рубля. На рынке долга наблюдается довольно выраженный пессимизм, и это не самый лучший сигнал для отечественной валюты, посетовала Бодрова.

«В плане поддержки российской валюты сейчас работает определенное спокойствие инвесторов: понятно, что без внешнего взрыва биржевые эмоции достаточно быстро улягутся», — спрогнозировала она.

В свою очередь доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко добавил, что негативный информационный фон наблюдается по всем сегментам российского финансового рынка. Также есть угрозы роста ставок Банка России и политическая напряженность, отметил он.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин также связал повышение стоимости доллара в том числе с новостной повесткой, которая присутствует в западных СМИ касательно газовой политики России. Во-вторых, эксперт связывает рост курса с обсуждением военного бюджета США. Также он отмечает продолжение ускорения инфляции и, соответственно, сохранение неуверенности относительного того, когда ЦБ может остановить рост ставки.

В качестве последнего фактора он указал на снижение цен на нефть, который при наличии бюджетного правила «нивелируется встречными интервенциями».

«Но тем не менее на фоне всего остального новостного фона рубль может реагировать и на снижение цен на нефть. Эти условия привели к тому, что рубль после достаточно сильного укрепления вернулся в тот диапазон, где он был в последний год», — сказал Брагин.

Однако, по его словам, это неустойчивое снижение. Оно связано с новостным фоном и «ничего принципиального в мировой и российской экономике не меняется» — с точки зрения раскладов: политики ЦБ и бюджетной политики, заключил он.

По итогам заседания в начале ноября ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых. Регулятор в 13-й раз сохранил ключевую ставку с 2020 года. Он подтвердил, что сохранит низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции в США на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

С марта 2021 года Центробанк пытается нормализовать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку. В том месяце регулятор повысил ее на 25 б.п., до 4,5%, с исторически минимальных 4,25%. На последнем заседании совета директоров 22 октября регулятор в шестой раз повысил базовую ставку до 7,5%. Последнее заседание по ставке в этом году запланировано на 17 декабря, но оно будет неопорным.