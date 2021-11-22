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В Москве курьер на велосипеде сбил семилетнюю девочку

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В Москве курьер на велосипеде наехал на семилетнюю девочку. Об этом 22 ноября сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 21 ноября на Саларьевской улице. Ребенка доставили в больницу. Врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

Мама пострадавшей рассказала правоохранителям, что дочь бежала впереди нее, а сзади на велосипеде ехал курьер службы доставки еды. Женщина утверждает, что окликнула девочку, та остановилась, однако курьер не успел затормозить и сбил ребенка.

Полиция проверяет обстоятельства случившегося.

17 ноября стало известно, что в столице с начала 2021 года произошло 345 дорожных аварий с участием велосипедистов. При этом 37% ДТП произошли с участием работников курьерской службы.

По данным ГИБДД Москвы, самыми частыми нарушениями в ДТП с велосипедистами являются несоблюдение очередности проезда, пересечение велосипедистом проезжей части по пешеходному переходу не спешившись, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также нарушение требований сигналов светофора.

В июле сообщалось, что московская Госавтоинспекция планирует предложить правительству на уровне законодательства обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание ПДД.

Согласно статистическим данным, курьеры на велосипедах зачастую нарушают правила дорожного движения и попадают в ДТП, сказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

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