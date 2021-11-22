Путин провел рабочую встречу с руководителем ФНС Егоровым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Об этом 22 ноября сообщается на сайте Кремля.

Егоров сообщил главе государства о том, что в 2021 году поступления в федеральную казну превысили прошлогодний показатель на семь триллионов рублей.

«У нас вместе с ростом экономики очень неплохо показывают себя поступления по налогам... Уже по итогам 10 месяцев у нас поступления 23 триллиона, что плюс 37 процентов к прошлому году. Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23 процента, и мы все равно наблюдаем существенный рост. Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступления, по нашим данным, составят 28 триллионов рублей, что плюс 7 триллионов рублей», — сказал Егоров.

По словам руководителя ФНС, такого результата удалось достичь благодаря «росту цен на углеводороды, на металлы, эффекту от налогового администрирования». Также отмечается рост реальных доходов населения.

«При этом если обратить внимание на подоходный налог, который в основном у нас очень существенно отражает показатели по зарплате, то у нас рост 17 процентов, а в малом бизнесе рост 20 процентов», — сказал он.

Егоров добавил, что «существенно сказалось на показателях по зарплате» то, что в 2020 году была оказана помощь малому бизнесу. Он подчеркнул, что в 2021 году ФНС также поддерживает предпринимателей.

«…Это субсидии на поддержание заработной платы в компаниях. Уже выплачено более 22 млрд рублей больше чем 300 компаниям, тысячам компаний индивидуальных предпринимателей, где работает больше 1 700 000 человек», — сказал Егоров.

Ранее в этот же день руководитель ФНС рассказал о готовности ведомства отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

Как скоро это произойдет, зависит от доступа налоговиков к данным, по которым можно рассчитать налог. Пока, по информации ФНС, в год россияне подают около 14 млн деклараций.