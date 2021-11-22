Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова назвала ситуацию на границе Польши и Белоруссии «примером инфовойны»
Политика
Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора
Мир
Лукашенко упрекнул Евросоюз в нежелании вести переговоры по беженцам
Мир
Экипаж судна «Академик Иоффе» направился в порт Калининграда
Экономика
Правительство РФ утвердило порядок контроля за ценами на важные лекарства
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
В Польше решили депортировать около 200 нелегальных мигрантов
Общество
В Ростовской области ввели обязательную вакцинации лиц старше 60 лет
Политика
Путин провел рабочую встречу с руководителем ФНС Егоровым
Общество
Метеоролог предупредил о зимней погоде в Москве в начале недели

Путин провел рабочую встречу с руководителем ФНС Егоровым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Об этом 22 ноября сообщается на сайте Кремля.

Егоров сообщил главе государства о том, что в 2021 году поступления в федеральную казну превысили прошлогодний показатель на семь триллионов рублей.

«У нас вместе с ростом экономики очень неплохо показывают себя поступления по налогам... Уже по итогам 10 месяцев у нас поступления 23 триллиона, что плюс 37 процентов к прошлому году. Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23 процента, и мы все равно наблюдаем существенный рост. Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступления, по нашим данным, составят 28 триллионов рублей, что плюс 7 триллионов рублей», — сказал Егоров.

Будь проще: в России протестируют автоматическую систему налогообложения
Эксперимент направлен на развитие микробизнеса

По словам руководителя ФНС, такого результата удалось достичь благодаря «росту цен на углеводороды, на металлы, эффекту от налогового администрирования». Также отмечается рост реальных доходов населения.

«При этом если обратить внимание на подоходный налог, который в основном у нас очень существенно отражает показатели по зарплате, то у нас рост 17 процентов, а в малом бизнесе рост 20 процентов», — сказал он.

Егоров добавил, что «существенно сказалось на показателях по зарплате» то, что в 2020 году была оказана помощь малому бизнесу. Он подчеркнул, что в 2021 году ФНС также поддерживает предпринимателей.

«…Это субсидии на поддержание заработной платы в компаниях. Уже выплачено более 22 млрд рублей больше чем 300 компаниям, тысячам компаний индивидуальных предпринимателей, где работает больше 1 700 000 человек», — сказал Егоров.

Ранее в этот же день руководитель ФНС рассказал о готовности ведомства отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

Как скоро это произойдет, зависит от доступа налоговиков к данным, по которым можно рассчитать налог. Пока, по информации ФНС, в год россияне подают около 14 млн деклараций.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021