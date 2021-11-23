В Ивановской области отменили QR-коды для посещения ТРЦ

Руководство Ивановской области отменило использование системы QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров в регионе. Об этом 22 ноября на онлайн-брифинге сообщила заместитель председателя областного правительства Ирина Эрмиш.

«Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации было принято несколько решений, первое из которых касается отмены установленных в регионе ограничений в части посещения гражданами торговых центров. Так, с сегодняшнего для требование о предоставлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID отменяется», — сказала Эрмиш.

Зампредседателя правительства при этом отметила, что с 22 ноября в Ивановской области разрешается проводить конгрессные мероприятия численностью не более 250 человек при условии, что все участники прошли вакцинацию от коронавируса, переболели им или же прошли ПЦР-тестирование на наличие инфекции непосредственно в день события.

Также, по словам Эрмиш, в регионе разрешено присутствие родителей на мероприятиях в детских садах, но только при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Ранее, 19 ноября, стало известно, что QR-коды о вакцинации от коронавируса для посещения ряда предприятий сферы услуг на Кубани потребуются жителям региона до 18 января 2022 года.

17 ноября власти Костромской области сообщили, что в регионе с 20 ноября введут систему QR-кодов для посещения детских развлекательных центров, организаций в сфере развития творчества, а также аттракционов и других мест массового скопления людей. Также в Костромской области до 1 декабря действует запрет на проведение публичных и официальных мероприятий.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 77 субъектов РФ используют QR-коды и это дает хороший эффект. В этот же день Минэкономразвития и Минцифры заявили о начале печати бумажных сертификатов с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. За первые сутки услугой воспользовались 50 тыс. человек по всей России.

12 ноября администрация Ивановской области информировала, что с 15-го числа текущего месяца QR-коды при посещении торговых центров региона до 18:00 в будние дни больше не будут обязательны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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