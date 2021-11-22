Реконструкция на Центральном рынке завершена в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на территории Центрального рынка завершились работы по реконструкции торговых точек. Напомним, что весной там произошел скандал из-за развешенных шортов, плавок и маек. На это указал сити-менеджер Алексей Логвиненко и уточнил, что сейчас не 1991 год, когда была возможна торговля подобным образом.

Теперь территория стала благоустроенной. Речь идет о ларьках, которые находятся вдоль трамвайных путей на улице Станиславского, передает RostovGazeta.

Памятник Стачке 1902 года в Ростове-на-Дону в следующем году облицуют темно-серым гранитом, который был там изначально. В настоящее время основание памятника оштукатурено, но в первоначальном виде там был гранит темно-серого цвета. В ходе реконструкции не только облицуют постамент, но и создадут подсветку, а также проверят состояние памятника. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию.