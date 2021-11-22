«Россети» открыли ключевой центр питания Северного Кавказа

На Северном Кавказе в понедельник, 22 ноября, состоялся пуск подстанции 500 кВ «Алания» мощностью 668 МВА, вошедшей в тройку крупнейших питающих центров региона. В торжественной церемонии приняли участие зампред правительства России Александр Новак, глава Северной Осетии – Алании Сергей Меняйло и генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

Как сообщается в пресс-релизе компании, новый центр питания и отходящие от него линии электропередачи до подстанции «Невинномысск» в Ставропольском крае позволяют не только покрыть дефицит мощности в Северо-Осетинской, Дагестанской, Ингушской и Чеченской энергосистемах, но и обеспечить экспорт в соседние государства.

По словам Рюмина, открытие подстанции «Алания» стало самым масштабным проектом в новейшей истории сетевого комплекса Северного Кавказа.

«Объем финансирования работ составил 15,8 млрд рублей. Такие вложения оправданы, поскольку речь идет о системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии сразу четырех регионов нашей страны с населением около 6 млн человек. На подстанции 500 кВ «Алания» внедрены передовые технологические решения, которые обеспечивают высокую надежность и эффективность передачи электроэнергии», — отметил он.

Новак со своей стороны подчеркнул, что энергообъекты, открывающиеся сегодня, являются знаковыми для региона.

«Сегодня правительством России создаются модели экономического развития Северного Кавказа. Эта работа направлена на рост качества жизни населения и раскрытие уникального потенциала регионов. Для решения поставленных задач важна надежная и эффективная электросетевая инфраструктура. Энергообъекты, которые мы открываем сегодня, являются знаковыми. Они решают проблемы с недостатком мощности регионов СКФО и способствуют развитию бизнеса и промышленности», — заключил зампред правительства.

На подстанции установлено современное силовое оборудование (автотрансформаторная группа мощностью 501 МВА с резервной фазой 167 МВА), высоконадежное элегазовое комплектное распределительное устройство 330 кВ. Кроме того, там внедрена группа управляемых шунтирующих реакторов 500 кВ для компенсации реактивной мощности магистральной электрической сети и обеспечения допустимых уровней напряжения в прилегающей сети. Для минимизации рисков нарушений в работе в осенне-зимний период на объекте смонтирована система плавки гололеда на отходящих линиях 330 кВ и 500 кВ.

Примечательно, что большая часть оборудования (более 80%) произведена в России.