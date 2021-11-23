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Врач назвал повышающий на 250% риск заболевания коронавирусом фактор

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Недосып увеличивает риск подхватить вирусные инфекции, включая коронавирус, на 250%. Такое заявление сделал руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По словам специалиста, сон и иммунитет связаны. При сокращении часов сна иммунитет резко падает.

«Вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250%», — рассказал Калинкин.

Он уточнил, что в норме человеку следует спать от семи до девяти часов. Хороший сон является основой здоровья и долголетия, подчеркнул медик.

Также специалист советует отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время. Кроме того, по мнению Калинкина, лучше отказаться от будильников и использовать световые гаджеты для пробуждения и регуляции циркадных ритмов.

22 ноября сообщалось, что последствием перенесенного коронавируса может стать заикание.

«Как правило, причиной заикания является логоневроз, но поражение той зоны, которая отвечает за речь, тоже может вызывать заикание. Можно почти однозначно сказать, что при COVID-19 может быть почти всё. Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь», — сказал врач-невролог Павел Хорошев.

19 ноября эндокринолог, диетолог Елена Щетинина объяснила взаимосвязь уровня сахара в крови с тяжестью течения коронавируса.

По ее словам, повышенные показатели сахара в крови являются фактором риска. Организм ощущает нарушение углеводного обмена, так как при значениях свыше 6–7 миллимолей на литр повреждаются сосуды, их внутренние стенки становятся более проницаемыми.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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