Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Липецке

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 65-летней пенсионерки и ее пятилетнего внука во время пожара в Липецке. По предварительной версии, горение началось из-за неисправности проводки.

Возгорание произошло вечером 21 ноября в квартире на шестом этаже дома по улице Космонавтов. Из помещения эвакуировали пожилую женщину, ее 39-летнюю дочь и ребенка. Пенсионерка скончалась на месте происшествия, мальчик умер в машине скорой помощи. Об этом сообщает GOROD48.

Мама погибшего мальчика госпитализирована с отравлением продуктами горения. Ее состояние оценивалось как тяжелое, но врачи говорят о положительной динамике лечения.

Следственный комитет проводит комплекс мероприятий для установления обстоятельств происшествия. По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате с электроприборами. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.