Парадокс современной ситуации состоит в том, что технологии эволюционируют существенно быстрее, чем наше понимание человека и общества. Мы научились добывать полезные ископаемые на астероидах, но не можем победить такие социальные проблемы, как депрессию, ксенофобию и вооруженные конфликты. Технологически мы подлинно в XXI веке, однако с точки зрения социальной и международной организации не продвинулись дальше 1970-х годов прошлого века.

Доминирующая тенденция в международной политике сейчас — идеологизация, которая остается основным инструментом сохранения глобального доминирования Соединенных Штатов. В зависимости от искренности излагающего эту идеологическую линию она может быть либо манипуляцией либо демонстрацией наивности понимания международной среды. Однако для международных отношений необходима доказательная политика, основанная не на эмоциях и беспредельном полете мысли, а на точных наблюдениях, повторяемых экспериментах и надежных данных, другими словами — строго установленных объективных доказательствах.

Возьмем для примера ситуацию с безопасностью в Европе. Ее узловые причины сводятся к трем стратегическим константам, каждая из которых понимается превратно.

Первое. Мир в Европейском союзе был обеспечен военным поражением во Второй мировой войне двух ключевых европейских военных держав — Германии и Франции и дальнейшим разоружением первой. Безопасность обеим странам с середины 1940-х годов обеспечивают Соединенные Штаты Америки. Эта система после холодной войны распространилась и на другие государства Европы, в том числе страны бывшей Организации Варшавского договора, но не на Россию, которая не могла оказаться на месте побежденной в военном отношении страны — Франции или тем более Германии. Россия сохранила существенный военный потенциал и продолжила быть одной из главных стратегических констант на континенте. Ее исключение из системы безопасности, структурированной вокруг США и НАТО, неизбежно сделало Россию ключевым оппонентом этой системы.

Второе. Ведущие страны Европы, безопасность которых с середины 40-х обеспечивали США, имели возможность взять каникулы от стратегического мышления. В первую очередь это касается Германии. Элиты европейских государств испытывают наивные иллюзии по поводу источников мира на континенте. Они видят причины мира сначала в формировании Объединения угля и стали, в активных экономических и гуманитарных контактах бывших враждующих сторон, забывая, что в зародыше этого процесса были болезненное военное поражение и последующее устранение ключевых военных держав в Европе как стратегического фактора. Сегодня эти пребывающие в иллюзии элиты объявляют моральный крестовый поход на Восток, по меткому замечанию одного из европейских политиков, строя из ЕС идеологическую империю. При этом они близоруко относятся к проблемам членов союза, которые не соответствуют предъявляемому стандарту. Конечно, это морализаторство не работает с практической точки зрения, часто выглядит смешным и, к сожалению, нередко трагичным, как мы можем убедиться по событиям украинского кризиса.

Третье. Никакая политика не может изменить географию. Важнейшим обстоятельством европейской безопасности стали плохо урегулированные последствия распада Советского Союза. Он не был подготовлен, произошел в одночасье и, по сути, не решил ни одну из глубоких структурных проблем, которые возникли в связи с появлением на пространстве СССР больше дюжины новых независимых государств. Постсоветские конфликты — это последствия неорганизованного распада Советского Союза, который, по сути, продолжается до сих пор. Военные кризисы на постсоветском пространстве — это эпизоды отложенной гражданской войны, которая могла разразиться сразу после распада сверхдержавы, но благодаря ряду обстоятельств не произошла. До тех пор пока эти последствия не будут урегулированы (это касается и прав населения, и стратегической инфраструктуры, и вопросов экономической взаимосвязанности, общих ценностей, идей и истории), они будут давать о себе знать и оставаться одной из важных стратегических констант европейской безопасности.

Плохая новость состоит в том, что ни интеллектуальных, ни моральных сил у европейских лидеров признать это обстоятельство сейчас нет, а значит, мы находимся в стратегическом тупике. Доказательная политика не может привести к исчерпывающему результату в виде глубокого фундаментального урегулирования проблем безопасности в Европе.

Однако хорошая новость в том, что, несмотря на неурегулированность ситуации в сфере безопасности, оснований для большой войны на континенте нет. Ее не хочет общество. Эта война не разрешит указанные противоречия, а создаст новые проблемы. При этом основной фронт международной напряженности перетекает в Восточную Азию; Европа — это затухающий вулкан. У европейских элит появляется время осмотреться и на собственном опыте убедиться, что доказательная политика в сфере международной безопасности возможна и даже необходима. В идеальном мире Европа должна стать примером глубокого исчерпывающего урегулирования проблем безопасности. Однако ключевой вопрос состоит в том, как добиться этого в условиях «каникул» от стратегического мышления среди европейских элит.

Автор — программный директор клуба «Валдай», директор Института международных исследований МГИМО МИД России

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