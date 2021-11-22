В Думу внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Парламент Чеченской Республики внес в Государственную думу законопроект, запрещающий распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Документ разместили в думской электронной базе в понедельник, 22 ноября.

Запрет объясняется «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия» в стране, отмечается в нем. Как отмечают авторы проекта закона, в России «каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва».

Законопроект направлен на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации.

Как напоминает «Газета.Ru», в 2012 году депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев предлагал ввести законодательные ограничения на упоминание национальности в СМИ. Однако до принятия закона тогда не дошло.

В июне президент России Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейковой информации.

Законопроект предусматривает ответственность журналистов за процитированную ими информацию других изданий, в случае если главных редакторов данных СМИ невозможно установить и привлечь к ответственности за публикацию недостоверной информации.

Согласно документу, журналисты будут освобождаться от ответственности, если главный редактор цитируемого СМИ «может быть установлен и привлечен к ответственности». Поправку предлагалось внести в закон «О средствах массовой информации».