Восьмилетняя девочка погибла от удара током в Оренбуржье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки от удара током. Тело ребенка было обнаружено в доме возле умывальника.

Трагедия произошла вечером 21 ноября в Орске. По словам отца девочки, в доме длительное время отсутствовала горячее водоснабжение. Для подогрева воды семья использовала кипятильник в железном баке. Предполагается, что девочка пыталась помыть руки, когда кипятильник был включен. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В ходе осмотра на кистях девочки обнаружены электрометки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, назначена медицинская экспертиза.

В начале ноября два ребенка получили удар током, забравшись на вагон грузового поезда в Саратовской области. 11-летняя девочка скончалась на месте, 13-летний мальчик умер в больнице.