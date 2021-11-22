Ученые СКФУ нашли способ восполнить дефицит цинка в организме

Ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) — участника федеральной программы «Приоритет 2030», разработали особую форму цинка, которая усваивается в разы лучше аналогов, содержащихся в аптечных препаратах и БАДах.

«Исследования показывают, что с пищей мы не получаем необходимую суточную дозу цинка. Многие пытаются восполнить дефицит этого микроэлемента с помощью витаминно-минеральных комплексов и БАДов», — рассказал доцент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Андрей Блинов «Известиям».

Он отметил, что проблема заключается в том, что содержащиеся в БАДах формы цинка плохо усваиваются организмом. Так, в аптечных препаратах в основном используются неорганические формы цинка — оксиды, соли, отметил доцент. При их приеме усваивается только 5% микроэлемента.

В то же время новая форма представляет собой комплекс цинка с витамином В2 рибофлавином и лизинаторибофлавинатом цинка. Новым уникальным соединением предлагается обогащать молоко. Этот продукт был выбран из-за родства компонентного состава, а также его популярности среди россиян.

По информации Минобрнауки России, лабораторные исследования подтвердили: такая форма цинка оптимальна для организма.

Отмечается, что в России и ряде зарубежных стран у населения наблюдается дефицит цинка в организме. Между тем этот микроэлемент относится к незаменимым. Цинк важен для полноценной работы иммунной системы, он обеспечивает нормальное функционирование мозга, защищает нервную систему, а также обладает выраженными антиоксидантными свойствами и способствует заживлению ран.

СКФУ — участник федеральной программы развития университетов «Приоритет 2030», в качестве одного из стратегических проектов университет выбрал разработку импортозамещающих технологий производства компонентов для продуктов питания и специализированной пищевой продукции.

В сентябре врач-терапевт Наталья Лагнина назвала недостающий большинству россиян витамин. По ее словам, у большинства россиян наблюдается дефицит витамина D, который играет важную роль в поддержании здоровья и профилактике множества заболеваний.