В Великобритании все новые дома будут обязаны иметь зарядки для электрокаров
Зарядки для электрокаров станут обязательными в новых домах Великобритании с 2022 года. Кроме того, власти страны обяжут устанавливать станции и в старых строениях при их капитальном ремонте, передает телеканал «Известия». Сообщается, что эта мера поможет ежегодно устанавливать в стране до 145 тыс. зарядочных станций. В рамках этой стратегии Великобритания планирует сократить выбросы в атмосферу к 2030 году на 68%.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.