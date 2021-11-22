В Великобритании все новые дома будут обязаны иметь зарядки для электрокаров

В Великобритании все новые дома будут обязаны иметь зарядки для электрокаров

2021-11-22 12:18:52

2021-11-22 12:18:52

2021-11-22 12:18:52

2021-11-22 12:18:52

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