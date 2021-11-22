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Курс доллара США превысил 74 рубля впервые с 27 августа

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Курс доллара США поднялся выше 74 рублей впервые с 27 августа, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в понедельник, 22 августа.

Под натиском факторов: что стало поводом для ослабления рубля
Чем обусловлено подорожание доллара и каков дальнейший расклад на валютном рынке

В моменте стоимость доллара превысила 74,08 рубля.

К 12:08 мск курс доллара находился на уровне 73,99 рублей, прибавив 0,74% в закрытию пятничных торгов.

Курс евро рос на 0,39%, до 83,4 рубля. 12 ноября европейская валюта подорожала до 83 рублей впервые с 5 ноября.

Как заявлял 21 ноября старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич, несмотря на давление на доллар США, в ближайшие полгода он сохранит крепкие позиции по отношению к основным мировым валютам. Однако укрепление ждет и российский рубль.

Экономист допустил, что рынок учел эффект от сворачивания программы смягчения американского Федрезерва (ФРС) и изъятия долларовой ликвидности минфином США. По его словам, Вашингтон должен начать наращивать заимствования после снижения остатков казначейства на счетах в резервных банках ниже $100 млрд.

Следующий раунд укрепления доллара Петроневич спрогнозировал во второй половине 2022 года, по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС.

По его словам, на фоне газового кризиса аутсайдером по отношению к позициям доллара и рубля окажется евро.

Ранее в этом же месяце экономист, аналитик группы «Финам» Алексей Коренев объяснил интерес россиян к формированию долларовых накоплений. По его словам, рост спроса связан с неожиданным укреплением рубля, которое сделало долгосрочную покупку валюты более выгодной, но рубль будет слабеть в отличие от доллара.

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