В Кремле назвали дату встречи Путина и Аббаса в Сочи

Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас встретятся в Сочи 23 ноября. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщается на сайте Кремля.

«Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Аббас заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным пути оживления политического процесса по региону. По словам главы палестинской автономии, в ходе встречи с российским лидером он «посоветуется» и проинформирует о последних событиях в Палестине.

6 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер встретится с Махмудом Аббасом в ходе его визита в Россию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре призывал решать проблемы мира в регионе через ООН. Он также заявлял о поддержке любых предложений по прямым переговорам Палестины и Израиля.

15 сентября в Израиле заявили о готовности пойти на уступки в переговорах с палестинцами, об этом рассказал посол государства в РФ Александр Бен Цви. По его словам, с противоположной стороны нет стремления пойти на компромисс в переговорах.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.