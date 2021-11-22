Лукашенко упрекнул Евросоюз в нежелании вести переговоры по беженцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 ноября заявил, что Евросоюз не идет на контакт по проблеме мигрантов на белорусско-польской границе.

«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они их забрали. Они сказали, [врио канцлера ФРГ Ангела] Меркель мне пообещала, что на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала, — контактные лица, они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» — «Да мы там в командировке, еще где-то и прочее», — цитирует белорусского лидера «БелТА».

Лукашенко заявил, что белорусская сторона «сама справится с этими людьми, если их Германия не заберет к себе».

«…Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать, потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли», — сказал президент.

Кризис резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне

Великобритания, США и государства Европы пришли к выводу, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе. Минск категорически отвергает обвинения.

11 ноября Лукашенко сообщил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

«Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем [транзит] для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?» — задался вопросом Лукашенко.

15 ноября стало известно, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, санкции будут направлены в отношении авиакомпаний, которые оказывают помощь в перевозке мигрантов в Белоруссию.