Синоптик предупредил о скором потеплении в Москве

В Москве в ближайшие дни наступит похолодание, которое закончится уже к концу недели. Об этом во вторник, 22 ноября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, во вторник и среду в российской столице ожидаются минусовые температуры воздуха — около –7 ночью. Однако это станет кратковременным явлением.

Уже в среду в Москве установится облачность, ожидается снег.

«В ночь на четверг температура повысится до нуля, ожидается мокрый снег. А днем уже без существенных осадков, в пятницу то же, при этом температура воздуха и в дневные, и в ночные часы — от 0 до –2», — рассказал специалист агентству городских новостей «Москва».

В воскресенье в мегаполисе пройдет снег с дождем, будет облачно и ожидается потепление до +1 градуса днем. Причиной потепления Синенков назвал поступление теплого воздуха с юга и юго-запада.

Ранее во вторник ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Известиям», что с четверга и до конца недели по северу европейской части России будут проходить циклоны, а столичный регион окажется на их южной периферии. В итоге погода будет преимущественно облачной.

Его коллега, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отмечал, что в центр России в первой половине этой недели придет мороз, ночи будут холодными, до –10 градусов, однако со второй половины недели в столичный регион придет оттепель.

10 ноября он рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. Температура воздуха в декабре, январе и феврале будет на два градуса выше нормы.