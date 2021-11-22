В МИД РФ заявили об обсуждении с США и Турцией ситуации с иностранными силами в Ливии

Россия обсуждает с США и Турцией вывод иностранных наемников из Ливии. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Вопрос не стоит о достижении такого соглашения в трехстороннем формате. Речь идет о том, что эти вопросы обсуждались, в том числе в последний раз на конференции по Ливии в Париже. По ним существуют определенные договоренности, в том числе те, которые зафиксированы в совместных бумагах, которые принимались на международных форумах в Берлине и затем в Париже», — уточнил дипломат.

Ранее, 15 июля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что Москва выступает за постепенный и синхронный вывод иностранных сил с территории Ливии.

В апреле Совбез ООН единогласно принял резолюцию о создании в Ливии мониторинговой миссии для контроля за прекращением огня. СБ «принимает предложенные генеральным секретарем состав и аспекты функционирования мониторинговой группы», следует из документа.

Группа, в обязанности которой включат контроль за выводом иностранных наемников, будет дислоцирована в ливийском Сирое, когда это позволят сделать условия безопасности.

После свержения и убийства в 2011 году главы государства Муаммара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране наблюдается двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столичном Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия Файеза Сарраджа.