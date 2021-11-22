Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова назвала ситуацию на границе Польши и Белоруссии «примером инфовойны»
Мир
Офис партии Саакашвили в Батуми закидали камнями
Мир
Президент Сальвадора объявил о планах строительства Биткоин-сити
Мир
Экипаж судна «Академик Иоффе» направился в порт Калининграда
Экономика
Правительство РФ утвердило порядок контроля за ценами на важные лекарства
Политика
В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект
Мир
В Польше рассмотрят вопрос закрытия ж/д пункта пропуска на границе с Белоруссией
Общество
В России выявили еще 35 681 случай коронавируса
Мир
В Кремле назвали дату встречи Путина и Аббаса в Сочи
Общество
Метеоролог предупредил о зимней погоде в Москве в начале недели

Продукцию более чем из 40 регионов представили на ярмарках в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На московских ярмарках представлена фермерская продукция более чем из 40 регионов России. Об этом 22 ноября сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

«Магистральные» маршруты: как преобразится сеть общественного транспорта в столице
В следующем году автобусы Москвы изменят путь и получат новые номера

«На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов — Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других», — приводятся ее слова в материале на сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится, что столичные межрегиональные ярмарки сегодня — это не просто продуктовые точки, а новые центры притяжения жителей: покупку еды здесь совмещают с прогулкой, дегустацией или общением за чашкой кофе. Отмечается, что на ярмарках представлен широкий выбор фруктов и овощей, молочной продукции, мясных изделий, рыбы, меда, мучных и кондитерских изделий. Указывается, что ярмарочные павильоны выполнены в 10 тематиках, в том числе «Крым», «Франция», «Япония», «Ампир», «Средневековый замок», «Купеческий стиль».

Как отмечается в материале, до пандемии на каждой площадке проходили дегустации, праздники, кулинарные и творческие мастер-классы, однако сейчас все развлекательные мероприятия приостановлены. Подчеркивается, что при посещении павильонов необходимо надевать маски и держать социальную дистанцию.

Ближайшую к дому или просто красивую круглогодичную ярмарку можно найти в специальном разделе на портале mos.ru.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities, составленном авторитетной консалтинговой компанией Resonance Consultancy на основе нескольких параметров: туристической привлекательности, удобства для жизни, работы и ведения бизнеса. На первой строчке рейтинга расположился Лондон, на второй — Париж, на третьей — Нью-Йорк, а замыкает пятерку Дубай.

До этого, 23 сентября, отмечалось, что за прошедший теплый сезон в московских парках появились новые точки притяжения. Так, в парке Олимпийской Деревни появилась новая троллейная трасса длиной более 400 м. В парке «Ангарские пруды» начал работать летний кинотеатр со сценой и амфитеатром на 300 мест. В парке «Сокольники» озеленили большой розарий. В сквере по Олонецкому проезду открылась современная детская площадка, которая оснащена, помимо прочего, интерактивным центром, где можно в игровой форме развивать ловкость и скорость реакции. В парке у Джамгаровского пруда оборудовали скейтпарк с рампами, рейлами и другими фигурами для трюков.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021