Продукцию более чем из 40 регионов представили на ярмарках в Москве

На московских ярмарках представлена фермерская продукция более чем из 40 регионов России. Об этом 22 ноября сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

«На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов — Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других», — приводятся ее слова в материале на сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится, что столичные межрегиональные ярмарки сегодня — это не просто продуктовые точки, а новые центры притяжения жителей: покупку еды здесь совмещают с прогулкой, дегустацией или общением за чашкой кофе. Отмечается, что на ярмарках представлен широкий выбор фруктов и овощей, молочной продукции, мясных изделий, рыбы, меда, мучных и кондитерских изделий. Указывается, что ярмарочные павильоны выполнены в 10 тематиках, в том числе «Крым», «Франция», «Япония», «Ампир», «Средневековый замок», «Купеческий стиль».

Как отмечается в материале, до пандемии на каждой площадке проходили дегустации, праздники, кулинарные и творческие мастер-классы, однако сейчас все развлекательные мероприятия приостановлены. Подчеркивается, что при посещении павильонов необходимо надевать маски и держать социальную дистанцию.

Ближайшую к дому или просто красивую круглогодичную ярмарку можно найти в специальном разделе на портале mos.ru.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities, составленном авторитетной консалтинговой компанией Resonance Consultancy на основе нескольких параметров: туристической привлекательности, удобства для жизни, работы и ведения бизнеса. На первой строчке рейтинга расположился Лондон, на второй — Париж, на третьей — Нью-Йорк, а замыкает пятерку Дубай.

До этого, 23 сентября, отмечалось, что за прошедший теплый сезон в московских парках появились новые точки притяжения. Так, в парке Олимпийской Деревни появилась новая троллейная трасса длиной более 400 м. В парке «Ангарские пруды» начал работать летний кинотеатр со сценой и амфитеатром на 300 мест. В парке «Сокольники» озеленили большой розарий. В сквере по Олонецкому проезду открылась современная детская площадка, которая оснащена, помимо прочего, интерактивным центром, где можно в игровой форме развивать ловкость и скорость реакции. В парке у Джамгаровского пруда оборудовали скейтпарк с рампами, рейлами и другими фигурами для трюков.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.