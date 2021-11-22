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В Литве задержали двух украинцев за перевозку нелегальных мигрантов

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В Литве два украинца были задержаны за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом 22 ноября сообщает портал Delfi.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

«В воскресенье за перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержаны двое граждан Украины. Один был остановлен в Шальчининкайском, а другой — в Вилкавишкском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что и в первом, и во втором случаях украинцы везли на автомобилях с польскими номерами по семь беженцев. Граждане Украины задержаны, мигранты провели ночь на заставах.

10 ноября сообщалось, что три человека — граждане России, Швеции и Литвы — были задержаны за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии.

Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В связи с этой проблемой в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне в начале июля, а также начали устанавливать стену. В Польше заявили о строительстве забора на границе с Белоруссией.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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