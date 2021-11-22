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Россиянина обвинили в причинении вреда нацбезопасности Белоруссии

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Прокуратура Минска направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 21-летнего россиянина, обвиняемого в действиях, направленных на причинение вреда нацбезопасности Белоруссии и разжигание группой лиц социальной вражды, повлекшим тяжкие последствия. Об этом 22 ноября сообщила на своем сайте Генеральная прокуратура республики.

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По данным следствия, с 19 января по 21 мая текущего года подозреваемый в одном из Telegram-чатов с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве опубликовал не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера.

«Своими сообщениями обвиняемый разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности, формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним», — добавили в Генпрокуратуре Белоруссии.

Также в Telegram-чате он призывал к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков с насилием к представителям власти.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Белоруссии по Минску, в настоящее время оно передано в суд, обвиняемый находится под арестом.

В конце октября МВД Белоруссии внесло Telegram-сообщества NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA в перечень экстремистских формирований. Ранее в перечень формирований, причастных к экстремистской деятельности, было включено восемь Telegram-сообществ.

К ответственности могут быть привлечены также подписчики признанных экстремистскими формирований. Максимальная ответственность, предусмотренная за данное преступление, составляет семь лет лишения свободы.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запретило ее деятельность на территории страны.

К материалам уголовного дела приобщены факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, размещенных в Telegram-каналах.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Александр Лукашенко, начались акции протеста. Кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сторонники не признали результаты голосования.

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