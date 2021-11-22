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Комиссия СФ по госсуверенитету представит ежегодный доклад в декабре

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Комиссия Совета Федерации по госсуверенитету намерена представить ежегодный доклад в середине декабря. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил глава комиссии Андрей Климов.

«Мы подготовим текст ежегодного доклада. Это произойдет в середине декабря», — сказал он в ходе брифинга.

По его словам, проект доклада будет обсуждаться на заседании комиссии, затем он будет представлен коллегам-сенаторам.

Отмечается, что в докладе отражаются все темы, касающиеся вмешательства во внутренние дела России из-за рубежа, также анализ предпринимаемых Россией мер по противодействию такому вмешательству.

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19 ноября стало известно, что американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с призывом не считать российского лидера Владимира Путина президентом, если он будет занимать свой пост после 7 мая 2024 года.

Резолюции палаты представителей и сената не имеют юридической силы и лишь носят рекомендательный характер. Исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле считают документ демонстрацией вмешательства Вашингтона во внутренние дела других стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала проект «осенним вмешательством в дела суверенного государства».

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