Комиссия СФ по госсуверенитету представит ежегодный доклад в декабре
Комиссия Совета Федерации по госсуверенитету намерена представить ежегодный доклад в середине декабря. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил глава комиссии Андрей Климов.
«Мы подготовим текст ежегодного доклада. Это произойдет в середине декабря», — сказал он в ходе брифинга.
По его словам, проект доклада будет обсуждаться на заседании комиссии, затем он будет представлен коллегам-сенаторам.
Отмечается, что в докладе отражаются все темы, касающиеся вмешательства во внутренние дела России из-за рубежа, также анализ предпринимаемых Россией мер по противодействию такому вмешательству.
19 ноября стало известно, что американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с призывом не считать российского лидера Владимира Путина президентом, если он будет занимать свой пост после 7 мая 2024 года.
Резолюции палаты представителей и сената не имеют юридической силы и лишь носят рекомендательный характер. Исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.
В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле считают документ демонстрацией вмешательства Вашингтона во внутренние дела других стран.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала проект «осенним вмешательством в дела суверенного государства».