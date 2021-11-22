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Офис партии Саакашвили в Батуми закидали камнями

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В Батуми забросали камнями офис партии «Единое национальное движение», основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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«Неизвестные забросали офис камнями, разбиты окна. На месте находятся полицейские», — сообщила 22 ноября телекомпания Pirveli.

Отмечается, что расследование по факту произошедшего ведет МВД Грузии.

Ранее, 21 ноября, личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе предположил, что для лечения политика надо подключать психолога и психиатра. По его мнению, возможно, для оценки состояния экс-президента потребуется подключение иностранных специалистов.

До этого, 20 ноября, личный врач политика сообщил, что Саакашвили прекратил голодовку, объявленную 4 октября.

Осужденного политика в субботу доставили в военный госпиталь в сопровождении машин скорой помощи, автомобилей службы исполнения наказания и полиции. Также с экс-президентом были адвокаты и его личный врач.

19 ноября специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у него, с большой вероятностью, может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии решило доставить экс-президента из реанимационного отделения тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

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