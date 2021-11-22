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Дело возбудили после травмирования сотрудницы предприятия в Саратове

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Уголовное дело возбуждено по факту получения девушкой тяжелой травмы на предприятии в Саратове. Статья — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Инцидент произошел в формовочном цехе одной из организаций 14 августа. 21-летняя лаборант по физико-механическим испытаниям проверяла прочность железобетонных свай, которые были сложены на выгрузную телегу. Одна из конструкций сместилась и придавала девушку.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой травмой груди, живота, повреждением внутренних органов, закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и другими травмами. В совокупности все повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Источники издания утверждает, что несчастный случай произошел на базе «Кронверка».

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