Дело возбудили после травмирования сотрудницы предприятия в Саратове

Уголовное дело возбуждено по факту получения девушкой тяжелой травмы на предприятии в Саратове. Статья — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Инцидент произошел в формовочном цехе одной из организаций 14 августа. 21-летняя лаборант по физико-механическим испытаниям проверяла прочность железобетонных свай, которые были сложены на выгрузную телегу. Одна из конструкций сместилась и придавала девушку.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой травмой груди, живота, повреждением внутренних органов, закрытой травмой поясничного отдела позвоночника и другими травмами. В совокупности все повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Источники издания утверждает, что несчастный случай произошел на базе «Кронверка».