Команда ФСИН выиграла турнир по самбо

Команда Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России одержала победу в Кубке по самбо.

Турнир состоялся в минувшие выходные, 20 и 21 ноября, в Московской области. За призовые места боролись около 50 самбистов силовых ведомств России. Состязания прошли в трех категориях — спортивное, боевое и женское самбо.

«Самбо объединяет, оно воспитывает в наших спортсменах, в каждом участнике самые лучшие качества: мужественность, силу, волю, упорство в борьбе, командный дух. Благодаря этому виду спорта человек, владеющий им, в самых критических и трудных ситуациях всегда принимает оптимальные верные решения, чтобы защитить себя и окружающих», — отметил директор ФСИН РФ Александр Калашников.

Второе место заняла сборная Министерства обороны России, а тройку лидеров замкнула команда Росгвардии.

20 июля на сессии Международного олимпийского комитета в Токио Международная федерация самбо получила постоянное признание комитета. Признание также получили лакросс, кикбоксинг, тайский бокс, айсшток и чирлидинг.

Комментируя данное решение, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев отметил, что благодаря признанию на развитие самбо будут выделяться дополнительные средства. Он также выразил надежду, что на ближайших Олимпийских играх самбо войдет в программу соревнований.