ФНС планирует отказаться от декларации 3-НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет к 2024 году отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, стандартной для физлиц. Об этом 22 ноября сообщил глава ведомства Даниил Егоров.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — заявил он изданию РБК.

По словам главы ФНС, возможность отказа от 3-НДФЛ будет зависеть от доступа службы к данным.

Кроме того, ведомство планирует автоматизировать сервисы по всем налоговым вычетам.

«Мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы», — отметил Егоров.

Налог на доходы физлиц (НДФЛ) чаще всего удерживается с зарплаты и уплачивается автоматически. В отдельных случаях требуется декларация по форме 3-НДФЛ. Она понадобится при получении дохода, например, от выигрыша лотереи, продажи имущества и от иностранных источников. Также декларации подают индивидуальные предприниматели, нотариусы и другие люди, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. 3-НДФЛ требуется и при подаче документов на налоговый вычет.

До этого, 22 ноября, сообщалось, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Им предлагается увеличить до 10 тыс. рублей сумму дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению.

Ранее, 19 ноября, партия «Единая Россия» предложила внести изменения в Налоговой кодекс РФ для того, чтобы ритейлеры могли передавать нуждающимся еду с истекающим сроком годности, которую пока выгоднее утилизировать. По информации политсилы, инициатива была поддержана Минэкономразвития и представителями крупных торговых сетей.

18 ноября сообщалось о планах предоставить российским компаниям возможность регистрации в специальном административном районе. Сейчас такой опцией могут воспользоваться лишь иностранные организации в рамках процедуры редомициляции, а структуры, прописанные в РФ, не могут.

С 21 мая вступили в силу изменения в Налоговый кодекс об упрощенном получении налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Для упрощенного получения вычетов физлицам нужно завести личный кабинет на сайте ФНС. Собирать подтверждающие документы и заполнять декларацию не требуется.