Поток круизных туристов в Тверскую область вырос вдвое

Тверскую область в этом сезоне посетили 52 тыс. туристов. Это в два раза больше, чем в 2017 году. В региональном министерстве туризма подвели итоги круизного сезона.

В Верхневолжье причалили 338 круизных лайнеров: из них 123 — в Твери, 211 — в Калязине и еще четыре — в Весьегонске.

Водный туризм является одним из приоритетных направлений развития для Тверской области. По словам губернатора Игоря Рудени, которые приводят «Тверские ведомости», Тверская область может стать центром речного туризма для всего Волжского бассейна.

В устье реки Шоша, на территории особой экономической зоны «Завидово», продолжается строительство нового речного порта. Объект возводят в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры в туристско-рекреационном кластере «Волжское море».

Министерство туризма региона и представители Императорского дворца в Твери разработали для круизных туристов экскурсию с полным погружением в эпоху.

Появляются новые туристические продукты и в Калязине. Так, открыт музей «Волгари», который рассказывает об истории затопленной части города. К следующему круизному сезону должны открыть новый музейный комплекс «Родня».