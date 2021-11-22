Сельскую пекарню обновили по программе «Народный бюджет» в Коми

В селе Няшабож в Ижемском районе Коми отремонтировали и модернизировали пекарню. Финансирование проекта «Няшинский хлеб и калачи» стало возможным благодаря региональной программе «Народный бюджет».

ИА «Комиинформ» пишет, что для села обновление пекарни является крупным и важным событием. Жители села не раз выходили на субботники, готовили помещение к ремонту и помогали демонтировать кровлю.

Так, за три месяца была заменена крыша, утеплены стены, установлены стеклопакеты и обновлены двери. В рамках программы для пекарни закупили новое оборудование. Бюджет проекта составил 1 млн рублей.

Агентство напоминает, что глава республики Владимир Уйба заявлял об увеличении финансирования программы «Народный бюджет». Предложение должны внести на сессию Госсовета в декабре этого года, когда будут утверждаться основные параметры бюджета. Речь идет о сумме около 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Правительство Коми распределит между муниципалитетами дотации на 353 млн рублей. Средства выделяются в качестве дополнительной финансовой поддержки для частичной компенсации снижения поступления отдельных видов доходов в бюджеты.