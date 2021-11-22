Адмирал рассказал альтернативную версию трагедии на подлодке «Курск»

Адмирал Вячеслав Попов 22 ноября назвал альтернативную версию трагедии на атомной подводной лодке «Курск». Он заявил, что сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская подлодка, а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО.

Попов, занимавший на момент катастрофы должность командующего Северным флотом, считает, что «Курск» погиб в результате столкновения с субмариной НАТО. Однако адмирал не может опубликовать доказательства. По его предположению, натовская подлодка следила за российской, но близко приблизилась к ней, «либо маневр «Курска» привел к потере контакта».

«Звуки, которые… Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», — сказал Попов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, акустики на крейсере «Петр Великий» обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. После их фиксации корабли направились в этот район, предполагая, что это подводники «Курска».

Попов рассказал, что, приблизившись к источнику звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ, по его словам, показал, что это была иностранная подводная лодка. Затем, неподалеку от нее, акустические системы обнаружили непосредственно «Курск».

«Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с «Курском» и последующего большого взрыва боезапаса на «Курске». Вот эти два фактора повредили и ее», — заключил Попов.